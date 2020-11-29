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Adana'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

29.11.2020 23:17 | Son Güncelleme:
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Adana'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Adana'nın Pozantı ilçesinde, TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, viyadük bariyerlerinin üzerine çıkarak durabildi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezi Adana- Ankara Otoyolu’nda meydana geldi.

BARİYERLERİN ÜZERİNE ÇIKARAK DURABİLDİ

Zekeriya Atak yönetimindeki TIR, Tahsin Özcan yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, viyadük bariyerlerinin üzerine çıkarak durabildi.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Tahsin Özcan ile 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pozantı 80’inci Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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