Adana'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezi Adana- Ankara Otoyolu’nda meydana geldi.

BARİYERLERİN ÜZERİNE ÇIKARAK DURABİLDİ

Zekeriya Atak yönetimindeki TIR, Tahsin Özcan yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, viyadük bariyerlerinin üzerine çıkarak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Tahsin Özcan ile 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pozantı 80’inci Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

