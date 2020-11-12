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  4. Adana’da Yunan gemisi çarpmıştı! Korkunç ayrıntı

Adana’da Yunan gemisi çarpmıştı! Korkunç ayrıntı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 15:01 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı balıkçı teknesinin alabora olduğu kaza sırasında ölen 4 balıkçının kamara bölümünde uyudukları, kaptan Metin Bütün'ün ise teknenin üst bölümünde bulunduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü.

Mersin'den 10 Kasım gecesi denize açılıp Adana'nın Karataş ilçesi açıklarına gelen balıkçı teknesiyle dün sabaha karşı iletişim koptu. Kaptan Metin Bütün ile Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Mohammed Laila'nın içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra diğer balıkçılar tarafından alabora olmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, balıkçı teknesinin Yunan bayraklı bir tankerle çarpıştığı belirlendi.

KAMARADA UYURKEN ALABORA OLMUŞLAR

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla teknede Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Mohammed Laila'nın cesetlerine ulaşıldı. Kaptan Metin Bütün'ün cansız bedeni ise kazanın yaşandığı noktaya 1 mil mesafede buldu.

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Kaza sırasında 4 balıkçının kamara bölümünde uyudukları, kaptan Bütün'ün ise teknenin üzerinde bulunduğu ve çarpmanın etkisiyle denize düştüğü belirlendi.

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Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpışmıştı! Kaptanın da cansız bedeni bulunduTürk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpışmıştı! Kaptanın da cansız bedeni bulundu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

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Cenazeleri almak için gece saatlerinden itibaren morg önünde beklemeye başlayan balıkçıların bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Metin Bütün'ün oğlu, başını akrabasının omzuna koyarak babasının otopsisinin bitmesini bekledi. Cenazeler otopsinin ardından yakınlarına teslim edildikten sonra son yolculuklarına uğurlanmak üzere Mersin'e götürüldü.

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(DHA)

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