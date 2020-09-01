Adana'da yürek yakan an! Çocuğunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

Bir süre önce ülkeleri Afganistan'dan Adana'ya gelen ve merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'ne yerleşen Hamidi ailesinin oğulları Abdulfazl, kardeşinin bebek arabasını tamir ettirmek için dün öğle saatlerinde babası Anoosh Hamidi'nin çalıştığı Özgür Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Bebek arabasını bıraktıktan sonra eve dönmeyen Abdulfazl'ı oturdukları mahallenin çevresinde arayan ancak bulamayan aile, Akıncılar Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Polisler, kayıp çocuğu ararken, saat 06.00 sıralarında Hamidi ailesinin oturduğu evden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Ali Hocalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında çocuk cesedi bulundu. Cansız bedeni gören görevlinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sudaki çocuk cesedi, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Polisler, teşhis için Abdulfazl'ın babası Anoosh Hamidi'yi olay yerine getirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesedin yanına giden baba, kendi oğlu olduğu görünce sinir krizi geçirdi. Acılı baba, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından minik Abdulfazl'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Abdulfazl Hamidi'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA

