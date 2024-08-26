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  4. Adana'da yürek yakan kare! Ellerini başına götürüp öylece cansız bedene baktılar

Adana'da yürek yakan kare! Ellerini başına götürüp öylece cansız bedene baktılar

26.08.2024 21:47
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Trafik kazaları can yakmaya devam ediyor. Adana'da meydana gelen kazada karı-kocanın bindiği motosiklet bir tıra arkadan çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken eşi yaralandı. Kazadan geriye cansız bedenin yanında çaresizce oturan yakınların fotoğrafı kaldı.

Adana'da motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu arka koltukta oturan kadın hayatını kaybederken, kocası ağır yaralandı. Kaza yerine gelen kadının bir akrabasının cesedin başında oturup kalması yürekleri dağladı.

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TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ercan Togay kullandığı 01 FBT 15 plakalı motosiklet ile önündeki seyir halinde bulunan M.K. (60) idaresindeki 01 ACG 897 plakalı tıra arkadan çarptı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Ercan Togay ve arkasındaki Havva Togay yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Togay'ı hastaneye kaldırırken Havva Togay'ın olay yerinde öldüğün tespit etti.

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YÜREK YAKAN KARE

Havva Togay'ın bir yakınının cesedin başına oturup kalması yürekleri yaktı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Havva Togay'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Öte yandan, tır sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

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AW274863_06Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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