Adana’daki damat dehşetinin nedeni, yapılmayan düğün çıktı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79053 Sokak'taki apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Hasan ile Meryem Atalay çifti, 2015 yılında nikah yaptı. Düğün yapılmadığı için Meryem Atalay, ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Bu nedenle Atalay çifti arasında sürekli tartışma yaşandı. Meryem Atalay, eşine boşanma davası açtı.

Dün gece kayınpederinin evine giden Hasan Atalay, eşinden kendisiyle gelmesini istedi. Meryem Atalay bu teklifi geri çevirince cinnet geçiren Hasan Atalay, eve girerek yanında getirdiği tabancayla peş peşe ateş etti. Silahından çıkan kurşunlarla Mehmet K. başından, eşi Meryem Atalay göğsünden, kayınbiraderi Halil İbrahim K. ise elinden ve kolundan yaralandı. Ardından silahı kendi başına dayayan Hasan Atalay, tetiği çekip yaşamına son verdi. Meryem Atalay’ın annesi Selma K.’nin (52) ise bu sırada başka bir odada olduğu belirtildi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Hasan Atalay’ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.