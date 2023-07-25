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Adana'daki depremde yaşanan panik anbean kamerada

25.07.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde deprem anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kozan'da büyük sarsıntıya neden olan ve herkesi panikleten deprem şuana kadar alınan bilgiye göre biri ahşap 3 evin kısmen yıkılmasına neden olduğu öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

DEPREM 3 EVİ YIKTI

Depremin merkezi Kozan'da insanları panikleten deprem çevreye de kısmen zarar verdi. Eski mantaş bölgesinde boş kerpiç bir evin çöktüğü, yollara ise kayaların düştüğü bildirildi. Öte yandan deprem nedeniyle ilçe merkezinde eski bir ahşap yapı kısmen çöktü. Kabaktepe mahallesinde ise boş bir evin üzerine kaya yuvarlanması sonucu yıkım meydana geldiği bildirildi.
5.5 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı," Şuan gerekli işlemlere bakıyoruz. Yıkılan yerlerin olup olmadığına. Bir ahşap bina yıkıldığı için zabıta ekiplerimizle beraber tedbirleri alıyoruz. İş Makinemiz çevresini temizledi gitti. Şuana kadar yıkımla ilgili başka bir ihbar bize gelmedi"dedi.

Vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve yaşadıkları panik anlarını anlattı. Öte yandan deprem anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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deprem Adana

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