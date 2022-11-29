Adana'daki kavga kanlı bitti! Silahla dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı

Adana'daki olay dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. S.T, evinde buluştuğu arkadaşı Ö.Y. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

SİLAHIYLA DEHŞET SAÇTI

Bu sırada S.T. tabancayla ateş açarak Ö.Y'yi, babası E.Y'yi ve kiracısı olduğu belirtilen A.A'yı yaraladı. Şüpheli S.T. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis, şüpheli S.T'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan S.T. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)