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  4. Dikkat çeken detay! 25 yıl sonra ablasının intikamını almak için vurmuş

Dikkat çeken detay! 25 yıl sonra ablasının intikamını almak için vurmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Adana’da annelerinin cenazelerini almaya giderken vurulan 3 kişiden birinin, 25 yıl önce boşadığı eşinin kardeşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Şüpheli ile arkadaşı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde 10 Haziran günü meydana geldi. İsmail ve Ercan Dinler’in annesi Keziban Dinler, Antalya’da hayatını kaybetti. İki kardeş, anneleri memleketleri Adana’da toprağa verileceği için kente geldi. Annenin cenazesi ise 10 Haziran günü sabah saatlerinde uçak ile Adana Havalimanı’na getirildi.

İddiaya göre, İsmail Dinler yanına kardeşi Ercan ve oğlu Uğur’u alarak otomobile binip cenazeyi almaya giderken kuzenleri Ahmet Y. (41) ile Gökhan Y.(35) geldi. Ahmet Y., 3 kişinin olduğu otomobile ateş etmeye başladı. İsmail Dinler kullandığı otomobil ile kaçmaya çalıştı ancak Ahmet Y. ateş etmeye devam edip onu vurup otomobil ile kaçtı. İsmail Dinler yaralı halde hastaneye gitmek istedi ancak ağır yaralı olduğu için sadece 20 metre gidip orada kaldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Dinler’i ambulansa alırken İsmail Dinler’e de direksiyon başında serum taktı. İsmail Dinler’e ambulans gelinceye kadar vatandaşlar yardım etti. Bir vatandaş serumu tutarken diğer bir vatandaş Dinler’in uyumaması için onunla sürekli konuştu. Gittikçe durumu ağırlaşan Dinler’in "Nefes alamıyorum" diyerek gözlerinin kapanması dikkat çekti. Bir süre sonra ambulans gelerek Dinler’i de Adana Şehir Hastanesine götürdü. Yaralanan İsmail, oğlu Uğur ve kardeşi Ercan’ın durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi.

Bu arada olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede zanlıları yakaladı. Zanlı Ahmet Y. alınan ifadesinde İsmail Dinler’in 25 yıl önce ablasıyla evlendiğini ancak aralarında sorun çıktığını ve ablasını boşadığını, kendisinin de bu dönümde çocuk olduğunu ve çok etkilendiğini, bu nedenle şahısla karşılaşınca o günler aklına gelerek vurmak istediğini söylediği öğrenildi.
Zanlılar Ahmet Y. ve Gökhan Y. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İHA

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