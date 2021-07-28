HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adana'daki orman yangınında 2 sansar yavrusunu orman işçileri kurtardı

Adana'daki orman yangınında 2 sansar yavrusunu orman işçileri kurtardı

28.07.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında mahsur kalan 2 sansar yavrusu, orman işçilerince kurtarıldı.

Adana'daki orman yangınında 2 sansar yavrusunu orman işçileri kurtardı

Adana'da Gökbuket mevkisinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde görevli bazı orman işçileri, 2 sansar yavrusunun yuvalarında mahsur kaldığını fark etti.

Yanmaktan kurtarılan yavrular, güvenli bir alana alındı. Orman işçileri kurtardıkları yavrulara su verdi.

20210727_2_49360514_67379586_Web

Sarıçam ilçesi Gökbuket mevkisinde, öğleden sonra bir tarladaki anızların yakılması sırasında alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı, iş makineleri ve 200 personel sevk edilmişti.

sansar

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
Tartıştığı eşini 2 çocuğunun gözü önünde vurduTartıştığı eşini 2 çocuğunun gözü önünde vurdu
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Turan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki

AK Partili Turan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki

Tunus'ta tansiyon yükseliyor! Görevlerine son verdi

Tunus'ta tansiyon yükseliyor! Görevlerine son verdi

MasterChef'te şaşırtan karar! "İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz"

MasterChef'te şaşırtan karar! "İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz"

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

Genç adamın ölümündeki çarpıcı detay! En son arkadaşını aramış

Genç adamın ölümündeki çarpıcı detay! En son arkadaşını aramış

MSB acı haberi duyurdu! Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.