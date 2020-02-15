HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde

Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 04:22 | Son Güncelleme

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında 13 Şubat Perşembe gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat aynı günün sabahı yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda, 13 Şubat Perşembe gecesi çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.

Yaklaşık 50 saattir devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları çerçevesinde, üç gün önce trafiğe kapatılan Karataş yolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu arada, pamuk sapı balyalarının fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Diyarbakır’da sis esareti: Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştüDiyarbakır’da sis esareti: Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana fabrika yangını Pamuk yağı fabrikası yangın

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Nefes kesen operasyon! Terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

Nefes kesen operasyon! Terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

Şok ifadeler! 'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'

Şok ifadeler! 'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır’da sis esareti: Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü

Diyarbakır’da sis esareti: Görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü

Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da bir öğretmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlib'den kaçış devam ediyor! Türkiye yolunda uzun araç kuyrukları oluştu

İdlib'den kaçış devam ediyor! Türkiye yolunda uzun araç kuyrukları oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.