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Adana'daki vahşi cinayette yeni gelişme! Gencin katili, öğretmen babası çıktı

12.11.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, boğazından bıçaklandıktan sonra ayağına taş bağlanıp, çuvala konularak sulama kanalına atılarak öldürülen genci, babasının katlettiği ortaya çıktı. Öte yandan caninin, iki eşi ve damadından da yardım aldığı belirlendi.

Adana'daki vahşi cinayette yeni gelişme! Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında köprüden geçen bir kişi, çuval içinde ceset görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler cesedin çıkartılması için su altı polisini çağırdı. Su altı polisi kanal içindeki çuvalda bulunan cesedi karaya çıkardı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANIP AYAĞINA TAŞ BAĞLANDIKTAN SONRA SUYA ATILMIŞ

İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazından bıçaklanıp, ayağına taş bağlandıktan sonra sulama kanalına atılarak öldürüldüğü belirlendi. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için parmak izi çalışması başlatırken, bir taraftan da kayıp başvurularını inceledi. Ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Tek bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıkan gencin kimliğinin belirlenmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin yaş aralığındaki kayıp yakınlarını tek tek çağırdı. Ancak kayıp yakınlarının ölen gençle ilişkini olmadığı belirlendi. Çalışmalar sonucu polisin aldığı parmak izi 25 yaşındaki Ali E. isimli bir genç ile örtüştü.

ÇELİŞKİ İFADE VERDİLER

Ölen gencin uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öne sürüldü. Cinayet dedektifleri bunun üzerine Ali E.’nin evine giderek özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet E. ile annesi Adle E. adli tıp kurumu morguna götürüldü. Anne ve baba öldürülen gencin kendi çocukları olduğunu belirledi. Polis bunun üzerine, katili bulmak için çalışmayı derinleştirdi. Polis, anne ve babayı teşhisin ardından emniyete götürdü. Ayrı ayrı ifadesi alınan baba ve annenin çelişkili ifade vermesi, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından dolayı polis şüphelendi.

DAMADINDAN VE İKİ EŞİNDEN YARDIM ALMIŞ

Polis, yaptığı çapraz sorguda Ali E.’yi babasının, uyuşturucu bağımlısı olduğu için yaşadığı tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Ayrıca cinayetten sonra sonra annesi Adle E. ile üvey anne Rukiye A. ve damatların da babaya yardım ettiği tespit edildi. Babanın, damadın ve iki eşinin yardımıyla cesedi torbaya koyup ayağına taş bağladıktan sonra çuvala koyduğu, daha sonra da otomobil ile sulama kanalına götürerek attıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis anne, baba, üvey anne ve enişteyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, Ali E.’nin cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alınıp Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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