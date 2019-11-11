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Adana'dan çok acı haber! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

Adana'da sınıfta rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan lise öğrencisi Zehra Acar hayatını kaybetti.

Adana'dan çok acı haber! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Fatıma Zehra Kız Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Zehra Acar (16), ders sırasında aniden rahatsızlandı.

Baygınlık geçiren öğrenci okul görevlileri tarafından yakındaki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Solunumu duran ve kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışıldığı öğrenilen Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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adana lise öğrenci rahatsızlanma Sınıf Zehra Acar

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