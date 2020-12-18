HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'dan sevindiren haber: Vatandaş kurallara uydu, vaka sayıları düştü

Adana'dan sevindiren haber: Vatandaş kurallara uydu, vaka sayıları düştü

18.12.2020 15:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana'dan sevindiren haber: Vatandaş kurallara uydu, vaka sayıları düştü

Adana'da artış gösteren koronavirüs vaka sayılarının alınan tedbirlerin etkisiyle yüzde 20 oranında düştüğü açıklandı. Sokağa çıkanların da genel olarak koronavirüs kurallarına uyduğu görüldü.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artış gösteren vaka sayılarının Adana'da yüzde 20 oranında düştüğünü belirtti. Bakan Koca, açıklamasında, "Yoğun bakım yüklerimiz halen devam ediyor. Adana'da hastane doluluk oranı yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80. Filyasyon ekip sayısı 515'e çıktı" ifadelerine yer verdi.

Denetimlerin de sıklaştığı Adana'da, son zamanlarda Atatürk Caddesi, Gazipaşa ve Ziyapaşa Bulvarı'nda sokağa çıkanların sayısı azalırken maske ve mesafe kuralına da uyulduğu görüldü.

Zerrin Kağıt, çift maske taktığını hatırlatarak komşu ziyaretlerinin daha da azaltılmasının düşüşe katkı sağlayacağını iddia etti.

Victoria İslanova, son zamanlarda iş dönüşlerinde artık daha az kalabalık gördüğünü ve insanların bilinçlendikçe hastalığı yeneceğini söyledi.

Serbay Bozlak ise artan ölümlerin yarattığı tedirginlik nedeniyle önlemlerin ciddiye alındığını ifade etti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Osman Kavala'dan mahkemede dikkat çeken ifadeler

Osman Kavala'dan mahkemede dikkat çeken ifadeler

Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanmasına tepki

Yunanistan'a 'tutuklama' tepkisi

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi korkutan görüntü

Saatler kala korkutan görüntü! Akın ettiler

Ek ders ücreti hesaplama 2021... Ek ders ücreti net kaç TL? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

Müzisyenlere para yardımı başvuru formu 2021... Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi!

Müzisyenlere para yardımı detayları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.