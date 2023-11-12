ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Yukatel Adana Demirspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana geliyor. Süper Lig’in 12. haftasında oynanan maç için nefesler tutuldu. Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor Süper Lig'de aldığı 21 puanla altıncı sırada. Rakip takım Fenerbahçe ise 30 puanla 2. sırada bulunuyor. Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda oynanıyor. İşte Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ve maçın detayları...
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı bugün (12 Kasım 2023 Pazar) oynanıyor. Maç saat 19.00'de başladı.
Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanıyor.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillion, Rodrigues, Badou, Emre, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko