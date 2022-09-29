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Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi!

29.09.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi iae Sarper Barış Saka olacak. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi!

Adana Demirspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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