SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi!

Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi!

30.09.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi!

Adana Demirspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi...

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valilik'ten 'misafir seyirci' duyurusu! Yasak mı?Valilik'ten 'misafir seyirci' duyurusu! Yasak mı?
Arda Turan teknik direktör oluyor! Galatasaray harekete geçti...Arda Turan teknik direktör oluyor! Galatasaray harekete geçti...
Cristiano Ronaldo'yu başkan duyurdu!Cristiano Ronaldo'yu başkan duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor adana demirspor galatasaray maçı galatasaray adana demirspor galatasaray maçı canlı spor toto oynanacak spor tot süper li spor to demirspor galatasaray maçı maçın maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor!

'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'

'Gördüğünüz tüm kutlamaları unutun!'

Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'

Bin pişman! Telefon açtı... 'Beni geri alın'

Dünya devleri sıraya girdi! Ferdi Kadıoğlu...

Dünya devleri sıraya girdi! Ferdi Kadıoğlu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.