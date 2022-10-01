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Adana Demirspor Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil umut Meler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

01.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler, Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Karşılaşma için geri sayım sürerken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil umut Meler hangi takımlı?

Adana Demirspor Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil umut Meler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Adana Demirspor Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler 1 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Sporseverler maç öncesi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Halil Umut Meler kimdir? İşte Adana Demirspor Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler'in hayatı ve biyografisi...

HALİL

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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