ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçta Hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Feridun Daldaş olacak. Adana Demirspor Giresunspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Giresunspor maçı bugün (20 Ocak 2023 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Giresunspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Adana Demirspor ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta açılış maçında karşılaşacak.

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Süper Lig'de çıktığı 18 karşılaşmadan aldığı 33 puan ile 4. sırada bulunuyor.

Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ise 18 karşılaşmada topladığı 20 puan ile 11. sırada yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP