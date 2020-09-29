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Adana Demirspor, Gökhan İnler ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 29.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Adana Demirspor, Gökhan İnler ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Gökhan İnler ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Adana Demirspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan İnler ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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