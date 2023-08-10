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ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Adana Demirspor Osijek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10.08.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Osijek maçı canlı olarak ekrana gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu maçında temsilcimiz Yeni Adana Stadyumu'nda Hırvatistan ekibini ağırlayacak. Adana Demirspor Osijek maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Adana Demirspor Osijek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Adana Demirspor Osijek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor Osijek maçı canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek.. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia yapacak. Maçın dördüncü hakeni ise Davit Kharitonashvili olacak. Adana Demirspor Osijek maçı canlı izleme ekranı karşılaşma için geri sayım sürerken sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. İşte, Adana Demirspor Osijek maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Osijek maçı bugün (10 Ağustos 2023 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Osijek maçı TV 8,5'te canlı olarak ekrana gelecek.

Adana Demirspor 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçerseplay-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeni ile kozlarını paylaşacak.

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor muhtemel 11'i: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

Osijek muhtemel 11'i: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas

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