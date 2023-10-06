ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Adana Demirspor Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Adana Demirspor Trabzonspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı bugün (6 Ekim 2023 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan (Kevin), Stambouli, Belhanda, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Nani, Balotelli

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu