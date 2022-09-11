Adana Demirspor ile Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ADANA DEMİRSPOR TARBZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR TARBZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

