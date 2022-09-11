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Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

11.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakip sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler heyecanla beklenen maç öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor ile Trabzonspor Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ADANA DEMİRSPOR TARBZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR TARBZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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