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Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli bir döndü pir döndü! Alanyaspor karşısında 30 dakika yetti, ilk maçında gol atmayı başardı

01.10.2023 19:59 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'daki ikinci dönemini yaşayan İtalyan yıldız Mario Balotelli, bu sezonki ilk maçında gol atmayı başardı. İşte detaylar...

Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor'da ikinci dönemini yaşayan Mario Balotelli, transferinin ardından hazırlık sürecini tamamlamasının ardından Adana Demirspor formasıyla bu sezonki ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı.

GOLLE DÖNDÜ

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Teknik direktör Patrick Kluivert'ın, ilk 11'de şans verdiği yıldız isim ilk maçında golü bulmayı başardı. Karşılaşmanın 30. dakikasında şık bir gole imza atan İtalyan yıldız lige golle dönmüş oldu.

33 MAÇTA 19 GOL

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Mario Balotelli daha önceden de formasını giydiği Adana Demirspor'da 2021-22 sezonunda 33 maçta 19 gol ve 6 asistle skora etki etmişti.


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