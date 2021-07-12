Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu'da bir otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, Adana Demirspor'un yıldız transferi Mario Balotelli ile Jonas Svensson katılmadı.

Adana temsilcisi, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.



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