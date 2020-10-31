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Adana Demirspor’un altyapı antrenörü Songül Paksoy, trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 12:51 | Son Güncelleme

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Paksoy’un aracına yakıt aldıktan sonra parasını ödemeyip kaçarken aracının sulama kanalına devrildiği iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan İlçesi’ne bağlı Dörtağaç Mahallesi mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre, saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonundan 33 AFH 058 plakalı otomobiline yakıt alan ve daha sonra parasını ödemeyen Songül Paksoy, olay yerine polislerin çağrıldığını öğrenince otomobiline binip kaçtı.
Paksoy, hızla bölgeden aracıyla uzaklaştı. Bu arada saat 07.30 sıralarında Dörtağaç Mahallesi’nde tarlaya çalışmaya giden işçiler, arazilerin yanından geçen atık su kanalına devrilmiş bir otomobili görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kaza yerine sevk edilen polis ekibi, suyun içindeki otomobilin Paksoy’un kaçtığı 33 AFH 058 plakalı otomobil olduğunu belirledi. Kaza yerine gelen dalgıç polisler ise suyun bulanık olması nedeniyle araç içinde birisinin olup olmadığını belirleyemedi. Vinç yardımıyla sudan çıkartılan otomobilde inceleme yapan ekipler, Adana Demirspor U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy’a cesediyle karşılaştı.
Mersin’de yaşan annesi Gülizar ve babası Nazmi Paksoy’u dün ziyarete gittiği öğrenilen Songül Paksoy’un, gece otomobiliyle Adana’ya dönmek için yola çıktığı da öğrenildi. Kızlarının kaza geçirdiğini öğrenen Gülizar-Nazmi Paksoy çifti, kaza yerine gelip, üzüntüden sinir krizi geçirdi. Acı olay karşısında fenalaşan Paksoy’un yakınları ve arkadaşlarına, kaza yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yapılan incelemenin ardında Paksoy’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Öte yandan Adana Demirspor kulübünden de taziye mesajı yayınlandı. Mesajda “Altyapı antrenörlerimizden Songül Paksoy’u trafik kazasında kaybetmeyin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun hocam. Seni hiç unutmayacağız” denildi.

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