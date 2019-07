Adana, ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne hazır

Adana Milli İradeye Saygı Platformu Başkan Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, 15 Temmuz gecesinin hafızalardaki yerini tazeleyeceği ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliğinin hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Adanalılardan etkinliğe yoğun katılım beklediğini kaydeden Karslıoğlu, etkinlikle alakalı her detayın düşünüldüğünü ve bu yıl da Adana’nın düşmana gereken cevabı coşkusuyla vereceğini ifade etti. Adana’daki 13 sivil toplum kuruluşunun, 15 Temmuz gecesi ve o geceyi takip eden 27 gün süren demokrasi nöbetinde bir araya gelerek oluşturduğu Adana Milli İradeye Saygı Platformu, bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliği, Sabancı Merkez Camii yanındaki 20 dönümlük alanda gerçekleştirecek. Tasavvuf müziği, ilahiler, mehteran gösterisi ve kahramanlık müziklerinin yer alacağı programda, 15 Temmuz Şehitleri anısına çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’da başlayacak ve sabaha kadar sürecek programa vatandaşların rahat ulaşabilmesi için merkez ilçelerdeki tüm mahallelerden de ücretsiz servis imkanı sağlanacak.

15 Temmuz gecesinde İncirlik Üssü’nün önemi

Adana Milli İradeye Saygı Platformu Başkan Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişi’minin yaşandığı gece tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da hareketli saatlerin yaşandığını belirterek, “Özellikle İstanbul ve Ankara çok önemli saatler yaşadı ancak hain çetenin, Adana’daki en önemli hava lojistik merkezi İncirlik Üssü’ydü. Bu üssün kullanılmaması için gösterilen refleks, ülkemiz için de çok önemliydi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın ani müdahalesiyle, İncirlik Üssü’ndeki aydınlatmaların kapatılması, oradaki hain askerler için gerektiği taktirde vur emrini vermesi gecenin akışını değiştirdiğine inanıyorum. Bundan dolayı da o gece İncirlik Üssü’nde gösterilen refleksin tüm Türkiye’de bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Her detay düşünüldü

Adana Milli İradeye Saygı Platformunun her yıl Adana Valiliğinin öncülüğünde ortak bir anma etkinliği düzenlediğini ve bu yıl da çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerinin anılacağını kaydeden Karslıoğlu, “Adana’da havanın sıcak olması nedeniyle dev soğutucu pervanelerin yer alacağı bir alan oluşturduk. Bu alana gelecek soğutucu tırlar etkinliğe katılan vatandaşlarımıza soğuk içecek, karpuz ikramında bulunacak. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızla beraber, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığınca defalarca toplantı yaptık ve her detayı konuştuk. Yaklaşık bir aydır da etkinliğin hazırlıklarını yapıyoruz” diye konuştu.