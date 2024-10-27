Adana depremi sonrasında Naci Görür'den uyarı geldi: 'Deprem dirençli Adana'yı kurun'

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 20.07 sularında oldu ve yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldi. Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri'de de hissedilen sarsıntının ardından bazı vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

Adana'da 5.0 şiddetinde meydana gelen depremin ardından akıllara Naci Görür’ün yaptığı açıklamalar geldi.

ADANA İLE İLGİLİ UYARMIŞTI!

Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından olan Prof. Dr. Naci Görür, Adana’nın deprem riski taşıyan şehirlerden biri olduğunu belirterek, bu bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiğini vurgulamıştı.

Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın kollarının bu bölgede yer aldığını ve enerji transferlerinin bu bölgede bir depremi tetikleyebileceğini ifade etti. Adana’nın konum itibarıyla Doğu Anadolu Fayı ile bağlantılı olduğunu belirten Görür, bu durumun risk oluşturduğunu söyledi.

"DEPREM DİRENÇLİ ADANA'YI KURUN"

Görür, Adana'da yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Görür, "Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun!" ifadelerini kullandı.