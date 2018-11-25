Adana derbisinde arbede

Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor ile Adanaspor arasında oynan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan arbedede bir kişi gözaltına alındı.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve 1-1 biten maç sonrası iki takım taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra birbirlerine taş, sopa ve şişe fırlatan taraftarı stat çevresinde görevli polis ekipleri ayırdı.

Bu sırada elinde bıçak olan ve taraftarlara doğru koşan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir süre stat çevresinde bekletilen taraftarların, takım otobüslerinin çıkışının ardından güvenli şekilde dağılımları sağlandı.

