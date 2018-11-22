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Adana Devlet Tiyatrosu beş oyun sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Adana Devlet Tiyatrosu beş oyun sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) aralık ayında beş oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'ndeki sezon açılışı, farklı nedenlerle kadın sığınma evinde toplanmış kadınların yaşamlarından bir günün anlatıldığı "Kadın Sığınağı" ile 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Sosyal sorumluluk projesi olan ve madde bağımlılığını konu alan, Gökhan Doğan'ın yönettiği "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyun, 4-7 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşacak.

Sinan Pekinton'un yönetmenliğini yaptığı, ilk gösterimini 13 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek "Yolcular" oyunu 13-22 Aralık'ta, "Fareler ve İnsanlar" da 25-29 Aralık tarihlerinde sahnelenecek.

Küçük tiyatroseverler "Don Kişot" adlı oyunu 4 Aralık Salı günü izleyebilecek.

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