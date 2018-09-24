Adana Devlet Tiyatrosu ekimde iki oyun sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosunda (ADT) ekim ayında iki eser sahnelenecek.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, sezon başlangıcı 9 Ekim'de tiyatro, perdelerini "Kadın Sığınağı" adlı oyunla açacak.

Tuncer Cücenoğlu’nun kaleme aldığı, Tomris Çetinel'in yönettiği oyunun dekor tasarımı Suar Şeylan'a, kostüm tasarımı Yıldız İpeklioğlu'na, ışık tasarımı Kadir Karagöl'e ve müzikleri Tanju Kumbaracıoğlu'na ait. Oyunda 11 kadın oyuncu rol alıyor.

Farklı nedenlerle bir kadın sığınma evinde toplanmış kadınların yaşamlarından bir günün anlatıldığı oyunda, gazetelerin 3'üncü sayfalarına yansıyan hayatlar göz önüne serilerek, kadına yönelik şiddet ve istismar sorgulanıyor.

Oyun, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde 9-13 Ekim arası ile 16-20 Ekim arasında tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Feyzullah Arslan, Nermin Ertürkmen'in yazdığı, Gökhan Doğan'ın yönettiği "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyun 23-27 Ekim arası ile 29-30 Ekim'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Dekor ve giysi tasarımı Özge Akarsu, ışık tasarımı Özer Kuşkaya, müzikleri Engin Bayrak'a ait oyunda bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin nerede hata yaptıklarını gözler önüne seriliyor.

