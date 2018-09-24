HABER

Adana Devlet Tiyatrosu ekimde iki oyun sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

Adana Devlet Tiyatrosu ekimde iki oyun sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosunda (ADT) ekim ayında iki eser sahnelenecek.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, sezon başlangıcı 9 Ekim'de tiyatro, perdelerini "Kadın Sığınağı" adlı oyunla açacak.

Tuncer Cücenoğlu’nun kaleme aldığı, Tomris Çetinel'in yönettiği oyunun dekor tasarımı Suar Şeylan'a, kostüm tasarımı Yıldız İpeklioğlu'na, ışık tasarımı Kadir Karagöl'e ve müzikleri Tanju Kumbaracıoğlu'na ait. Oyunda 11 kadın oyuncu rol alıyor.

Farklı nedenlerle bir kadın sığınma evinde toplanmış kadınların yaşamlarından bir günün anlatıldığı oyunda, gazetelerin 3'üncü sayfalarına yansıyan hayatlar göz önüne serilerek, kadına yönelik şiddet ve istismar sorgulanıyor.

Oyun, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde 9-13 Ekim arası ile 16-20 Ekim arasında tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Feyzullah Arslan, Nermin Ertürkmen'in yazdığı, Gökhan Doğan'ın yönettiği "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyun 23-27 Ekim arası ile 29-30 Ekim'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Dekor ve giysi tasarımı Özge Akarsu, ışık tasarımı Özer Kuşkaya, müzikleri Engin Bayrak'a ait oyunda bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin nerede hata yaptıklarını gözler önüne seriliyor.

PARTNERSkandallar kraliçesi yine yaptı yapacağını poz verirken birden...Skandallar kraliçesi yine yaptı yapacağını poz verirken birden...
Aladağlar'da buzul mağarasıAladağlar'da buzul mağarası
Ayder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacakAyder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kadın Sığınağı Yarınlara geç kalmadan

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kritik uyarı: 'Kestane karası fırtınası' geliyor!

Kritik uyarı: 'Kestane karası fırtınası' geliyor!

Diyarbakır'da ilginç görüntü: Diri diri toprağa gömüldüler

Diyarbakır'da ilginç görüntü: Diri diri toprağa gömüldüler

Emniyet'ten 'kırmızı kart' operasyonu!

Emniyet'ten 'kırmızı kart' operasyonu!

Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme heyeti değişti

Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı

Müşteri iletişim merkezlerine yeni standart! Yeni dönem resmen başladı

Rize'de 100 yıllık tarihi çınarın kesildiği o görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rize'de 100 yıllık tarihi çınarın kesildiği o görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.