Adana Devlet Tiyatrosu kasımda dört oyun sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosunda (ADT) kasım ayında biri çocuk oyunu olmak üzere dört eser sahnelenecek.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunlardan ilki olan, farklı nedenlerle bir kadın sığınma evinde toplanmış kadınların yaşamlarından bir günün anlatıldığı "Kadın Sığınağı" 1-3 Kasım ile 27-30 Kasım arasında tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Tuncer Cücenoğlu’nun kaleme aldığı, Tomris Çetinel'in yönetiminde 11 kadının rol aldığı oyunun dekor tasarımı Suar Şeylan'a, kostüm tasarımı Yıldız İpeklioğlu'na, ışık tasarımı Kadir Karagöl'e ve müzikleri Tanju Kumbaracıoğlu'na ait.

Feyzullah Arslan, Nermin Ertürkmen'in yazdığı, Gökhan Doğan'ın yönettiği "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyun da 6-10 Kasım ile 13-17 Kasım tarihleri arasında sahnelenecek.

Dekor ve giysi tasarımı Özge Akarsu, ışık tasarımı Özer Kuşkaya, müzikleri Engin Bayrak'a ait oyunda bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiği ve bu değişimde kimlerin nerede hata yaptıklarını gözler önüne seriliyor.

Önceki sezon oyunlarından olan müzikli ve danslı "Bu Da Geçer Yahu" adlı oyun da 20-24 Kasım arasında tekrar izleyici karşısına çıkacak. Uğur Saatçi'nin kaleme aldığı, Barış Erdenk'in sahneye koyduğu oyunda İstanbul'un işgal altından kurtulmasına yardımcı olmaya çalışan bir grup insanın planları anlatılıyor.

Çocuk oyunu "Don Kişot" ise 4, 11 ve 25 Kasım'da izlenebilecek.

