Adana Devlet Tiyatrosunda bu ay 9 oyun 45 temsille sahnelenecek

Adana Devlet Tiyatrosunda bu ay biri çocuklar için 9 oyun, 45 temsille beğeniye sunulacak.

"Miletos Güzeli" adlı oyun, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde 2-5 ve 14-18 Ocak'ta, 10 kez izleyiciyle buluşacak.

"Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" 7-11 Ocak, "Bu Da Geçer Yahu" da 21-25 Ocak'ta 6'şar temsille aynı yerde sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Profesyonel" adlı oyunu da aynı merkezde 28-31 Ocak'ta 4 kez beğeniye sunulacak.

"Ayrılık" 2-4 Ocak ve "Matruşka" 9-11 Ocak'ta 3'er kez, "Nihayet Bitti" ise 16-31 Ocak'ta 8 kez Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Çocuk oyunu "Sihirli Keman" ise 5, 7, 10, 12 ve 14 Ocak'ta, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak.

