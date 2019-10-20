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Adana Diş Hekimleri Odası: Hastalar yerli ürünlere teşvik edilmeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2019 12:45 | Son Güncelleme

ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, ağız bakım ürünlerinde yılda 70 milyon dolar açık verildiğini belirterek, hastaların yerli ürünlere teşvik edilmesini istedi.

Adana Diş Hekimleri Odası: Hastalar yerli ürünlere teşvik edilmeli

ADANA, (DHA)- ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, ağız bakım ürünlerinde yılda 70 milyon dolar açık verildiğini belirterek, hastaların yerli ürünlere teşvik edilmesini istedi.
Adana Diş Hekimleri Odası ile Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Tam Seramik Restorasyon Uygulamaları’ semineri, Adana Diş Hekimleri Odası'nda yapıldı. Seminere, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı konuşmacı olarak katıldı. Seminerin açılış konuşmasında sadece ağız bakım ürünlerinde bir yılda 70 milyon dolar açık verildiğini söyleyen Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, "2017 yılı ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında diş fırçası, diş macunu, diş ipi, protez yapıştırıcısı gibi ağız bakım ürünlerinde 70 milyon dolarlık açık olduğu görülmektedir. Dışa bağımlılık had safhadadır. Dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir yolu, hastalarımıza yerli ağız bakım ürünlerini önermekten geçer. Çok kaliteli yerli ürünlerimiz var. Lütfen hastalarımızı yerli ürünlere teşvik edin. Paralarımızı dışarıya kaçırtmayalım. Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları Tanı ve Tedavi) uzmanı meslektaşlarımıza sorduğumuzda diş fırçalamada macunun etkisinin yüzde 10, fırçanın etkisinin yüzde doksan olduğunu söylüyorlar. Ülkemizde sadece ağız bakım ürünlerinde bir yılda 70 milyon dolar açık veriyorsak, bazı ülkelerin liderleri çıkıyor 'Ben sizin ekonominizi mahvederim' diyor. Bu yüzden yerli ürün kullanın ve hastalarınıza tavsiye ediniz" dedi.

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Adana Diş Hekimleri Odası: Hastalar yerli ürünlere teşvik edilmeliAdana Diş Hekimleri Odası: Hastalar yerli ürünlere teşvik edilmeli

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