Adana Diş Hekimleri Odası'ndan 'sahte diş hekimi' uyarısı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, sahte diş hekimlerine karşı vatandaşları uyararak, "Hastalar mutlaka diş hekiminin diploması ve çalışma ruhsatını kontrol ederek fotoğraflarının hekime ait olup olmadığını tespit etsin. Bazen implant tedavisi yapmaya cüret eden sahte diş hekimlerle karşılaşabiliyoruz ki bunlar da tedavi edilmesi çok zor ve hastaya ciddi anlamda mali portreler çıkaran sonuçlara yol açabiliyor" dedi.

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Güler, Antalya'nın Serik ilçesinde ölümle sonuçlanan seyyar dişçi olayını hatırlatarak sahte diş hekimlerine karşı uyarılarda bulundu. Güler, Adana’da da Kasım ayında muayenehanesinde gerçek bir diş hekiminin diplomasıyla çalışan ilkokul mezunu Osman Nuri B.’nin polis tarafından yakalandığını hatırlatarak, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

AĞIZ SAĞLIĞI VÜCUT SAĞLIĞIYLA İLİŞKİLİ

İl Sağlık Müdürlüğü'nce düzenli olarak sahte diş hekimlerine yönelik denetimler yapıldığını kaydeden Güler, tespit edilen sahte diş hekimlerine hapis cezasına varan cezalar verildiğini kaydetti. Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tedavi olmak için muayenehane ve kliniklere giden hastalar mutlaka diş hekiminin diploması ve çalışma ruhsatını kontrol ederek fotoğraflarının hekime ait olup olmadığını tespit etsin. Elinde çantayla gezip ‘dişinizi çekeriz, tedavi ederiz’ diyenlere itibar etmemek lazım. Sonuçta ağız sağlığı, vücut sağlığıyla bire bir ilişkili. Buradan doğan bir enfeksiyon bütün vücut sağlığımızı etkileyebilir. Yapılan yanlış müdahale olursa hasta basit bir tedaviyle düzeltilecek dişi kaybedebilir. Çene kemiğine zarar gelebilir. Dolguyla düzelecek diş kanal tedavisine gidebiliyor veya daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Bazen sahte diş hekimlerinin implant tedavisi yapmaya cüret ettiğine bile rastlıyoruz. Bunlar da tedavi edilmesi çok zor, hastaya da ciddi anlamda mali portreler çıkaran sonuçlara yol açabiliyor."

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