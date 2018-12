Adana Eczacılar Odası: Yeni mezun eczacılar mağdur

ADANA, (DHA)- ADANA Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Ersun Özkan, yeni mezun genç eczacıların, eczane açabilmeleri veya mesul müdürlük yapabilmeleri için gerekli olan 'yardımcı eczacılık kılavuzu'nun Sağlık Bakanlığı’nca bir an önce yayımlanması gerektiğini, aksi takdirde yeni mezun eczacıların mağduriyetlerinin her gün biraz daha arttığını söyledi.

ADEO Başkanı Ersun Özkan, 17 Mayıs 2012 tarihinde 6308 sayılı kanun ile 2013 yılı Eczacılık Fakültesi'ne kayıt yaptıran öğrencilere, mezun olduklarında serbest eczane açmak için, bir yıl boyunca bir eczanede veya hastanede mesul müdür eczacı ile çalışma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Özkan, "Bu kanun ile 2013 ve sonrası dönemde Eczacılık Fakültesi'ne giriş yapanlar mezun olduklarında 3 bin 500 kişiye bir eczane düşecek şekilde nüfus kriterine göre eczane açabilme şartı da getirilmişti. Kanun ile ilgili olarak 12 Nisan 2014 tarihinde 'eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelik' resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yardımcı eczacılık ile ilgili usul ve esaslar belirlenmişti. Fakat kanunun çıkmasının üzerinden 6 yıl, yönetmeliğin yayınlanmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yeni mezun genç eczacıların eczane açabilmeleri veya mesul müdürlük yapabilmeleri için gerekli olan 'Yardımcı Eczacılık Kılavuzu' Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmamıştır" dedi.

KILAVUZ YAYIMLANMALI

2013 yılında Eczacılık Fakültesi'ne giriş yapan gençlerin yaklaşık 6 aydır diplomalarını alarak 'eczacı' unvanı almalarına rağmen kılavuzun yayımlanmasını beklediklerini kaydeden Özkan, "Kanunda ve yönetmelikte belirtilmesine rağmen yayınlanmayan bu kılavuz önümüzdeki süreçte de yeni mezunların gelmesiyle binlerce gencin mağdur olmasına neden olacaktır. Ülkemizde en saygın meslek gruplarından biri olan eczacılığın ve mesleğin mensubu olan biz eczacıların bu kaostan bir an önce kurtulması ve gençlerin bu mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’ndan bir an önce bu kılavuzun yayımlamasını ve kanun ile çelişen fiili durumun ortadan kaldırılarak gençlerin 6 aylık kayıplarının da kanuna uygun şekilde telafi edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

