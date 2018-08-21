Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

Olay, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilmeyen bir otomobilde ‘Kumandalı egzoz’ olduğunu tespit eden trafik polisleri aracı durdurdu. Daha sonra araç sahibine ceza yazdı. İsmi Emre olduğu öğrenilen araç sahibi ise kendi ceza yazıldığı için çılgına döndü.
Çılgına dönen araç sahibi Emre isimli şahıs, eline aldığı sopa ile aracına vurmaya başladı. Aracının camlarını kırdıktan sonra, hırsızını alamayan öfkeli sürücü bu sefer de kaportaya vurmaya başladı. Bir süre sonra sakinleşen sürücü aracını bırakıp olay yerinden ayrıldı.
Sosyal medyada Adana Çevirme Radar grubunda paylaşılan görüntülerin ardından, aracını parçalayan sürücüye tepki yağdı. (İHA)
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