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Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

MUŞ İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş görevine başladı.

Çağlar ÖZTÜRK- Can ÇELİK ADANA,(DHA) MUŞ İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, hava yoluyla öğle saatlerinde kentte geldi. Aktaş'ı, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler karşıladı. Tek tek polislerle tokalaşan Aktaş, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti. Aktaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Öncelikle vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarım. Başta terör örgütleri olmak üzere, haklımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden kişilerle mücadalemiz 24 saat sürecek. Halkımızın huzuru ve güveni için fedakarlıkla görev yapacağız dedi.

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