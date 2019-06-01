Adana Emniyetinden motosiklet uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada, 17 motosikleti trafikten men ederken, toplam 39 bin TL para cezası uyguladı.

Adana genelinde 48 personelin katımıyla, yakalamalı/hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 511 şahsın GBT sorgulaması yapılırken aranan 1 şahsın yakalandı. 457 motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edilirken 17 motosiklet trafikten men edildi. 1 şahsa çalıntı motosikletten adli işlem yapıldı.

Yapılan idari işlemler sonucu toplam 39 bin 292 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulamada 1 adet Gümrük Müdürlüğünce aranan yabancı plakalı araç gerekli işlemler yapılmak üzere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.



