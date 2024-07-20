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  4. Adana Feke'de şarbon hastalığı görüldü! Aşılama çalışması başladı

Adana Feke'de şarbon hastalığı görüldü! Aşılama çalışması başladı

20.07.2024 22:32
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Adana'nın Feke ilçesinde şarbon hastalığı tespit edildi. Köydeki tüm hayvanlar karantinaya alınırken, köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Köyde aşılama çalışması başlatıldı.

Adana Feke'de şarbon hastalığı görüldü! Aşılama çalışması başladı

Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde 17 Temmuz'da bir büyükbaş hayvanın ani ölümü sonra hayvandan numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan çalışmada hayvanda şarbon hastalığı olduğu tespit edildi.

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Bunun üzerine Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm hayvanları karantina altına alarak aşılama çalışması başlattı. Köye hayvan giriş çıkışları da yasaklandı.

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Feke İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından ilk etapta hayvanlara 11 bin doz aşılama yapıldığı öğrenildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şarbon Adana
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