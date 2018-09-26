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Adana Film Festivali'ne özel mobil uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

Festival için hazırlanan mobil uygulamayla etkinliklerle ilgili gelişmeler takip edilebilecek, gösterilen filmlerle ilgili rezervasyonlar elektronik ortamda yapılabilecek

25'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali için özel mobil uygulama hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan uygulama, cep telefonları ve tabletlerden ücretsiz indirilebilecek.

Uygulamayla, 30 Eylül'e kadar sürecek festival hakkındaki son dakika gelişmeleri takip edilebilecek, etkinlik ve film gösterim takvimlerini görüntülenebilecek, film gösterimleri için rezervasyon yaptırılabilecek.

Kullanıcıların kent hakkında da bilgi edinebileceği uygulamada, Adana'da gezilebilecek alanlar yer alıyor.

Uygulama üzerinden konum bildirimleri açılarak en yakın taksiye ulaşma imkanı da sağlanıyor.

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adana film festivali Mobil uygulama

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