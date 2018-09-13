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Adana Film Festivali'nin uzun metraj yarışma filmleri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

Yaklaşık 900 bin lira toplam ödülün verileceği festival kapsamında 15 yapım Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, 9 yapım da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü: - "Sinema başta olmak üzere sanatın özgür bir ortam istediğine yürekten inanıyorum. Yaşamış olduğumuz toplumun her ferdi başı dik, sesi gür, toplumsal değerler içinde birbirine saygılı olduğu müddetçe kendisini ifade etme hakkına sahiptir ve sanat da bunun en iyi yollarından bir tanesidir"

İSTANBUL (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin ulusal ve uluslarası uzun metraj yarışma filmleri belli oldu.

Yaklaşık 900 bin lira tutarında toplam ödülün verileceği festival, 22-30 Eylül arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin detayları, Hilton Istanbul Bosphorus'ta yapılan ve sinema camiasından ünlü isimlerin katıldığı basın toplantısında paylaşıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, toplantıda yaptığı konuşmada, sinemaya her zaman destek vereceklerini söyledi.

Festival için çok dikkat çekici bir içerik hazırlandığına dikkati çeken Sözlü, şunları kaydetti:

"Adana, sinemamızın, sanatımızın, sanatçımızın sığınağı olmaya devam edecek. Sinema başta olmak üzere sanatın özgür bir ortam istediğine yürekten inanıyorum. Adana bu özgürlüğün her zaman teminatıdır. Yaşamış olduğumuz toplumun her ferdi başı dik, sesi gür, toplumsal değerler içinde birbirine saygılı olduğu müddetçe kendisini ifade etme hakkına sahiptir ve sanat da bunun en iyi yollarından bir tanesidir."

Festival Direktörü İsmail Dikilitaş da Uluslararası Adana Film Festivali'nin ulusal sinemayı destekleyen en önemli festivallerden olduğunu dile getirdi.

Birçok ülkeden film seçkin filmlerin festivalde yer alacağına vurgu yapan Dilkilitaş, bunun yanı sıra festival kapsamında söyleşi, konser, senaryo buluşmaları ve sergilerin yapılacağını ifade etti.

- Ulusal Yarışma'da jüri başkanı Tomris Giritlioğlu

Finalist film sayısı 15'e çıkarılan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons", Ali Kemal Çınar'ın "Arada", Abdurrahman Öner'in "Aydede", Özkan Çelik'in "Babamın Kemikleri", Mehmet Güreli'nin "Dört Köşeli Üçgen", Banu Sıvacı'nın "Güvercin" ve Osman Nail Doğan'ın "Güvercin Hırsızları" filmi yer alacak.

Ulusal Yarışmada ayrıca Murat Düzgünoğlu "Halef", Hüseyin Karabey "İçeridekiler", Ömür Atay "Kardeşler", Semir Aslanyürek "Kaos", Tolga Karaçelik "Kelebekler", Çağla Zencirci ile Guillaume Giovanetti "Sibel", Burak Çevik "Tuzdan Kaide" ve Emre Yeksan "Yuva" filmleriyle yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Ana Jürisi Tomris Giritlioğlu'nun başkanlığındaki Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Ünal, Mehmet Açar, Mustafa Presheva, Nebil Özgentürk ve Tuba Büyüküstün'den oluşacak.

- "Anons" uluslararası kategoride de yarışacak

Türkiye'den Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons" filmi, jüri başkanlığını Polonyalı yönetmen Urszula Antoniak'ın üstlendiği Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda da yer alacak.

Çin'den Jia Zhangke, ABD'den Ethan Hawke, Güney Kore'den Lee Chang-Dong, Çekya'dan Adam Sedlak, Romanya'dan Radu Jude, Almanya'dan Philip Gröning, Fransa'dan Olivier Assayas ve Yunanistan'dan Babis Makridis'in filmleri de uluslararası yarışmada yer alarak Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşacak.

Öte yandan 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde yönetmen Şerif Gören'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ve Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a "Onur Ödülü" takdim edilecek.

- Kısa Film Yarışması'na 110 ülkeden 3bin 111 başvuru

Adana Film Festivali'nin 2017'de başlattığı "Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü" ise bu yıl Rus sinemasından çıkan en önemli yönetmenlerden Aleksey Fedorchenko'ya verilecek.

25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin, Cannes Film Festivali ile yaptığı iş birliği neticesinde Cannes'in en köklü bölümü "Semaine De La Critique", Adana Film Festivali aracılığıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Festival kapsamındaki 5 ana kategoriden biri olan Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 110 ülkeden yapılan 3111 başvuru arasından 45 film finalde yarışacak.

Belgesel, canlandırma, kurmaca ve deneysel dallarında filmlerin bulunduğu kategorinin jüri başkanlığını Sırp sinema yazarı ve yapımcı Nenad Dukic yapacak.

Türkiye'deki Sinema-Televizyon öğrencilerinin filmlerinin değerlendirildiği ve Yelda Reynaud'un jüri başkanı olduğu Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın finalinde de 28 film ana jüri önüne çıkacak.

- Ünlü festivallerin ödüllüleri Adana'da

Hollanda'da düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali ile de iş birliği yapan Adana Film Festivali, "Dünya Festivallerinden Taze Taze" bölümüyle Cannes, Sundance, Berlin, Venedik, Locarno, Karlovy Vary gibi film festivallerin ödüllü yapıtlarının Türkiye prömiyerlerini yapacak.

Festival programında, geçmiş festivallerden enstantanelerin yer alacağı "Altın Koza'nın Yolcuları" isimli fotoğraf sergisi ye alacak.

Seyircinin "Akdeniz’in Ötesi", "Yunan Yeni Dalgası", "Restore Edilmiş Filmler", "Ücra Köşeler" gibi bölümlerde farklı filmlerle tanışacağı festivalde, "Türk Dünyası Özel Gösterimleri", "Engelli Sinema Gösterimleri", Huzurevi ve Sevgi Evlerinde özel gösterimler ve mahallelerde gezici sinema gösterimleri de yapılacak.

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