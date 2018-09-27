ADANA GENÇ KADINI BIÇAKLA AĞIR YARALADILAR

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Canan Canpolat (24), ağır yaralandı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi TOKİ'de meydana geldi. TOKİ AS5-1/B Blok 8'inci kattaki dairede, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Canan Canbolat yaralandı. Sırt, göğüs, kollar ve bacaklarından aldığı ondan fazla bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Canbolat, bu sırada evde bulunduğu öne sürülen Erhan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudundaki çok sayıda bıçak yarası nedeniyle aşırı kan kaybeden ve ameliyata alınan Canbolat'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kadını hastaneye getiren iki kişiyi gözaltına alan polis, olayın yaşandığı apartman ve dairede inceleme yaptı. Canbolat'ı kimin neden bıçakladığını ve olayın yaşandığı apartman dairesinin kime ait olduğunu araştıran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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- Hastanenin dış görüntüsü
- Acil servisten görüntü
- Olayın yaşandığı apartmanın önündeki polis aracı
- Olayın yaşandığı dairenin dışarıdan görüntüsü
- Olay yeri inceleme polislerinin apartmanın dışındaki çalışması
- Olay yeri inceleme polislerinin apartmana girişi
- Apartmanın dış kapısının tutma kolundaki kan izleri
- Olay yeri inceleme polisinin apartmandan çıkışı
- Genel ve detay görüntüler
Süre: 01'28" Boyut: 273 MB
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
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