HABER

Adana Havalimanı'ndaki Suudi kargo uçağında 14 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

Adana Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a ait kargo uçağında yapılan aramada 14 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Havalimanı'ndaki Suudi kargo uçağında 14 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Adana Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a ait kargo uçağında yapılan aramada, 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana polisi, Suudi Arabistan'a ait kargo uçağı ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan ihbarın değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile 'gecikmesinde sakınca bulunan hal' kapsamında uçakta arama kararı aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimat doğrultusunda, dün Adana Havalimanı kargo bölümünde dedektör köpeği de kullanılarak yapılan aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş, değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğu değerlendirilen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA


PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Yargıtay Başkanı duyurdu! 4 milyondan fazla karar kamuoyuna açıldıYargıtay Başkanı duyurdu! 4 milyondan fazla karar kamuoyuna açıldı
İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçinİçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Havalimanı Suudi Arabistan kargo uçağı

En Çok Okunan Haberler

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim: Yeni bir devir serisi mi?

Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim: Yeni bir devir serisi mi?

Yargıtay Başkanı duyurdu! 4 milyondan fazla karar kamuoyuna açıldı

Yargıtay Başkanı duyurdu! 4 milyondan fazla karar kamuoyuna açıldı

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Eşinin eve dönmesi için kendini bıçaklayıp gasp süsü verdi

Eşinin eve dönmesi için kendini bıçaklayıp gasp süsü verdi

HSK Başkanvekili'nden FETÖ açıklaması: Bitmesi mümkün değil

HSK Başkanvekili'nden FETÖ açıklaması: Bitmesi mümkün değil

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.