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Adana Heykel Sempozyumu'nda mermerler şekil almaya başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

ADANA'da yurt içi ve yurt dışından 15 heykeltıraşın katılımıyla geçen hafta başlayan 4'üncü Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu'nda sanatçıların tasarımları, şekil almaya başladı.

Adana Heykel Sempozyumu'nda mermerler şekil almaya başladı

Nuri PİR/ ADANA, (DHA) - ADANA'da yurt içi ve yurt dışından 15 heykeltıraşın katılımıyla geçen hafta başlayan 4'üncü Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu'nda sanatçıların tasarımları, şekil almaya başladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü desteğiyle 15 Ekim'de başlayan sempozyumda sanatçıların mermer kalıplara yaptığı işlemeler vücut bulmaya başladı. 198 sanatçıdan, seçici kurulun değerlendirmesi sonunda 11 ülkeden 15 asil ve 5 yedek heykeltıraşın katılım gösterdiği sempozyumda sanatçılar Adana'nın yaz sıcağında hafif iş makinesi ve oyma teknikleriyle yoğun emek sarf ederek hem iklim şartlarıyla hem de işlenen mermerin dayanılmaz tozuyla başa çıktı. Sanatçılar, ürettiği heykellerin Adanalı vatandaşların sanatla bütünleşmesini sağlayacağını kaydetti. İranlı heykeltıraş Esfandyar Moradpour tasarladığı 'Açıklık' isimli eserini şöyle anlattı:
"İnsanlarda öyle bir zaman oluyor ki bazen akıllara bir şey gelmiyor. O fikirlerin süreci, açıklık. Biraz düşünseler, kafalarında onu çalışsalar, tutulan tüm yolları kapatabilirler. Hayat makineleşiyor üzüntü getiriyor."
Moradpour, 5 Kasım'da sona erecek sempozyumun ardından kentte sergilenecek heykelleri incelemek için vatandaşlara çağrıda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Adana Heykel Sempozyumu'nda mermerler şekil almaya başladıAdana Heykel Sempozyumu'nda mermerler şekil almaya başladıAdana Heykel Sempozyumu'nda mermerler şekil almaya başladıAdana Heykel Sempozyumu'nda mermerler şekil almaya başladı

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