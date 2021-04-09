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  4. Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

09.04.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da hipodromda seyis olan iki kişinin kavgası ölümle sonuçlandı. Kavga eden seyislerden biri diğer seyisi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde bulunan Adana Hipodromu’nun ahırların olduğu yerde meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, hipodromda seyis olan Selçuk Turan ve Fırat P. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırsında Fırat P., aynı zamanda akrabası olan Selçuk Turan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hipodrom güvenlikleri durumu fark etmesi üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Selçuk Turan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selçuk Turan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren Fırat P.’yi yakalama çalışmalarına devam ediyor. (İHA)

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Adana
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