Adana için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

11 ayın sultanı, mübarek Ramazan Ayı’nın vakti geldi. 2019’da 6 Mayıs günü başlıyor. Tabii 6 Mayıs öncesi Ramazan’ın ilk günü oruç tutacak olanlar sahura hazırlanacaklar. Peki sahur saat kaçta yani 6 Mayıs sabaha karşı saat kaçta kalkılacak? Bunun için imsak vakti kaçta ona bakmak gerekiyor. Sahur yapacaklar alarmlarını imsak vakti neyse ona göre kuracaklar. Peki Adana için imsak vakti nedir? Adana ilinde sahur saat kaçta yapılacak?

SAHUR İÇİN TAVSİYE EDİLEN TOK TUTAN YİYECEKLER

Sahur öğününü; az yağlı, bol protein ve sağlıklı karbonhidratlı ama pratik hazırlanacak besinlerden oluşmasına özen gösterin. Tam buğday ekmeği ile yapılacak tost ve yanına ayran; ton balıklı sandviç ve yanına açık çay; menemen, yanında yoğurt, tam buğday ekmeği ya da çorba tüketebilirsiniz.

Örnek bir menü olarak sahurda 1 yumurta, 2 dilim peynir, 3 ya da 5 adet zeytin, 1 su bardağı süt veya yoğurt, 1 avuç dolusu taze meyve ve 10 adet fındık/badem veya 3 tam ceviz içi tüketilebilir. Yumurta: Sahurda tok tutan yiyeceklerin en başında yumurta yer alıyor. Uzmanlara göre haşlanmış yumurta veya zeytinyağında pişirilmiş yumurta, zeytin ve ceviz içi ile beraber yenerek oruç esnasında sizi yeteri kadar tok tutabilir.

Pide ve süt ürünleri: Ayrıca yine uzmanlara göre, pidedeki lif ve buğday irmiği nedeniyle aşırıya kaçılmadan yenebilecek Ramazan pidesi, sizi tok tutabilir. Süt ve süt ürünleri de sahurda yenildiği vakit sizi gün içerisinde tok tutacaktır.

Hurma: Potasyum içeriği oldukça zengin bir meyvedir. Ramazan ayında sinir sisteminin ve kasların düzenli çalışmasında, vücutta sıvı-elektrolit dengelenmesinde oldukça aktif rol alıyor. İçerdiği demir oranı ile de kırmızı hücrelerin yapımını destekliyor ve kansızlığa iyi geliyor.