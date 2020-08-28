Adana için sıcaklık uyarısı: 92 yılın rekoru kırılacak

Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Sorumlusu Mustafa Gülüm, Basra Alçak Basıncıyla birlikte Adana'da sıcaklığın 29-30 Ağustos tarihlerinde 41 ile 43 derece aralıklarına çıkacağını belirterek, 92 yılın en sıcak hafta sonu rekoru olan 42 derecenin, kırılacağını kaydetti. Gelecek hafta için özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde tekrar bu sıcak hava dalgasının etkisini artırmasını beklediklerine dikkat çeken Mustafa Gülüm, "Bölgemizde önümüzdeki günlerde de 43 dereceleri görmemiz bekleniyor. İlçe bazında da 43 dereceyi göreceğimiz yerler olacak. Özellikle Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde bu sıcaklığı bekliyoruz" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

43 derece sıcaklığın beklendiği ilçelerden olan Kozan'da 23 Ağustos tarihinde çıkan ve 3 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabilen orman yangınını hatırlatan Gülüm, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız üzücü olaydan dolayı özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta bu sıcak ve kuru hava bölgemizi etkileyecek. Bu yüksek sıcaklığın özellikle orman yangınlarına sebep olma ihtimali çok yüksek. Bu konuda da dikkatli olunmalı. Ayrıca güneş ışıklarının dik olarak geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında sıcak çarpmalarından etkilenmemeleri için çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz."