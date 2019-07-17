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Adana İl Sağlık Müdürlüğünden “sahte içki” uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 21:26 | Son Güncelleme

Adana İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açılamada, vatandaşlara sahte içki konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde sahte alkol (metil alkol) kullanımına bağlı sağlık kuruluşlarına toplam 70 vaka başvurmuş olup, 31 vaka yapılan tıbbi müdahaleler sonucunda taburcu edilmiş, 30 vakanın tedavisi devam etmekte olup 9 vaka da yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir.

Adana İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açılamada, vatandaşlara sahte içki konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde sahte alkol (metil alkol) kullanımına bağlı sağlık kuruluşlarına toplam 70 vaka başvurmuş olup, 31 vaka yapılan tıbbi müdahaleler sonucunda taburcu edilmiş, 30 vakanın tedavisi devam etmekte olup 9 vaka da yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Şikayetleri nedeniyle başvuran vatandaşlarımızın, genellikle sahte içki tabir edilen, ruhsatsız olarak merdiven altı koşullarda üretilen metil alkol kullanımı sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklarının kısa sürede kalıcı körlük ve ölümle sonuçlandığı bilinmelidir. Vatandaşlarımızın sahte alkollü içki konusunda gereken dikkati göstermeleri, sahte içkinin her türlü üretimine, kullanımına yönelik faaliyetlerin içinde bulunmamaları, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir” denildi.

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