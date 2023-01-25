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Adana-İzmir uçağında mikrofonu eline alıp evlilik teklif etti! '10 bin fitte evlilik teklifi etmek istiyorum'

25.01.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana-İzmir seferini yapan uçakta seyahat eden adam, kız arkadaşına 10 bin fitte evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında şaşırdığını belirten Var, "Evet" yanıtını verdi, uçaktaki diğer yolcular da alkışlarla çifti tebrik etti.

Adana'da yaşayan Burak Elitaş, kız arkadaşı Şerife Var için sürpriz evlilik teklifi hazırladı

KABİN MEMURLARI İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Evlenme isteğini gökyüzünde duyurmak isteyen Elitaş, kız arkadaşıyla İzmir'e gitmek için yola koyuldu. Adana Havalimanından İzmir'e gitmek için havalanan uçaktaki Elitaş, 10 bin fitte çıkıldığında kabin memurlarının olduğu bölüme giderek kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak istediğini söyledi. Kabin memurları yolcunun bu isteğini geri çevirmeyerek genç çift için unutulmayacak bir anı bıraktı.

Elitaş, mikrofonla yolcuların karşısına geçerek, "Biliyorum sen benden 828 metre yüksekliğinde Bruj Khalifa'da evlilik teklifi bekliyordun ancak ben sana tam 10 bin fitte evlilik teklifi etmek istiyorum. Şerife Var, benimle Elitaş olmaya var mısın?" dedi.

ŞAŞTI KALDI

Yolcuların alkışları arasında kız arkadaşının yanına giden Elitaş, daha sonra cebinden çıkardığı yüzükle diz çöktü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Şerife Var ise "Evet" yanıtını verdi. Elitaş ile Var mutluluklarını ifade ederken, uçaktaki yolcular ve kabin görevlileri de çifti alkışlarla tebrik etti.

(İHA)

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uçak evlilik teklifi

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