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Adana kamyonetin çitlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 20:16 | Son Güncelleme

Adana kamyonetin çitlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonetin fabrikanın çitlerine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yusuf Altun idaresindeki 33 F 0515 plakalı elma yüklü kamyonet, Pozantı-Çamardı yolunun Alpu Mahallesi mevkisinde yol kenarında bulunan fabrikaya ait bahçenin çitlerine çarptı.

Kamyonetin kasasının devrildiği kazada sürücü, Ferhat ve Mahmut Altun ile İbrahim Yavuz araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla kaldırıldıkları Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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kamyonet Kaza Pozantı yaralı

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